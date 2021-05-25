Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer'i yolda böyle görseniz tanımanıza imkan yok! Gizem Katmer bambaşka biri
Oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar gibi isimleri bulunduran Masumlar Apartmanı adından fazlasıyla söz ettiriyor. Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Neriman karakterine hayat veren Gizem Katmer oldu. Diğer aile bireyleri gibi psikoloji rahatsızlığa sahip olan Neriman aslında bir Mazoşist. Vücudunda yaralar açan ve üzerine kolonya döküp duyduğu acıdan zevk alan Neriman karakterine hayat veren Gizem Katmer için Masumlar Apartmanı kariyerinde büyük bir basamak oldu. Şimdi hakkında pek çok şey merak edilen Gizem Katmer'in çocukluk yıllarına ait fotoğraflar şaşkınlık yarattı. Gizem Katmer fazlasıyla değişmiş.
25.05.2021 16:25
- Son Güncelleme: 28.09.2021 16:52
Gizem Katmer 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'de eğitimini Sahne Sanatları-Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Perdesiz Performans Oyunculuk atölyesinde tiyatro ve dizi oyunculuğu yapmaktadır.
2020 yapımı Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı Masumlar Apartmanı'nın kadrosunda yer alan Gizem Katmer, ailesi ve özgürlüğü arasında sıkışıp kalmış Neriman'a hayat veriyor.
Dizideki karakterinden bambaşka bir profil çizen Gizem Katmer'in çocukluk fotoğrafları sosyal medyayı salladı. İşte başta Gizem Katmer olmak üzere ünlülerin bebeklik ve çocukluk fotoğrafları.