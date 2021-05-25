Haberler Video Magazin Videoları Filtreyi abartan Songül Karlı sosyal medyada alay konusu oldu! Yorum yağmuruna tutuldu...

Filtreyi abartan Songül Karlı sosyal medyada alay konusu oldu! Yorum yağmuruna tutuldu...

Filtreyi abartan Songül Karlı sosyal medyada alay konusu oldu! Yorum yağmuruna tutuldu...
25.05.2021 19:07
Ana Sayfa 01:22
K. Irak’ta 4 PKK’lı öldürüldü
Ana Sayfa 00:41
Bakan'dan Venezuela'dan peynir...
Ana Sayfa 00:14
Biden-Putin görüşmesinin...
Ana Sayfa 01:15
Beylikdüzü Su Ürünleri...
Ana Sayfa 01:22
ABD'li komutan terörist...
Ana Sayfa 04:21
"Yüzen tenis kortuna para var...
Ana Sayfa 10:40
Kılıçdaroğlu'nun sitesi...
Ana Sayfa 03:18
Başkan Erdoğan ABD'li...
Ana Sayfa 00:55
Kutlu Adalı soruşturması!...
Ana Sayfa 02:49
700 bin kamu işçisi için zam...
Ana Sayfa 01:04
Dünyada Türk SİHA'larını...
Ana Sayfa 01:51
PKK operasyonu! Kandil’de...

Filtreyi abartan Songül Karlı sosyal medyada alay konusu oldu! Songül Karlı bu kez fotoğrafına uyguladığı filtreyle çok konuşuldu. Cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü sunucu ve şarkıcı, son olarak yeni imajını takipçileriyle paylaşmıştı. İmaj değiştiren Karlı, Seda Sayan, Seray Sever, Seda Üren ve Ajda Pekkan gibi birçok ünlü isme benzetilmiş ve bu konu yüzünden de eleştiri almıştı. Paylaşımları kadar yaptırdığı estetiklerle de adından söz ettiren Karlı, son yayınladığı fotoğrafa uyguladığı filtreyle yine eleştiri oklarını üzerine çekti. Ünlü sunucuya "Songül Karlı nerede göremedim", "Bu kim" yorumları yapıldı. İşte Songül Karlı'nın gündem olan o paylaşımı…


Magazin Videoları