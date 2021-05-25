Hadise ve Kaan Yıldırım'dan dev adım! Hadise ve Rıza Zarrab'ın aşk iddiaları ilişkilerini bitirdi deniyordu! Evlenme teklifi kapıda...

Hadise ve Rıza Zarrab aşk yaşıyor iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir falcının ABD'de Hadise ile Rıza Zarrab'ı yan yana gördüğünü söylemesinin ardından gözler Ebru Gündeş'e çevrilmiş ve Gündeş de sessizliğe gömülmüştü. Tüm bu yaşananların ardından Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım ayrılık kararı aldı iddiaları konuşuluyordu. Fakat Hadise ile Kaan Yıldırım, aşklarındaki üçüncü krizi de aştı. Haziran başında yakışıklı oyuncunun teknesiyle tatile çıkacak olan ikili, Ege koylarını gezecek. Kaan Yıldırım'ın ünlü popçuya bu tatilde evlenme teklif edeceği de söyleniyor.