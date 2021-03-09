Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel hem dizide hem gerçekte aşık! İşte Tansel Öngel'in sevgilisi...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah'tan oluşan ana kadrosundan sonra diziye damgasını vuran isimlerden biri oldu Deniz Tansel Öngel. Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye'nin kavuşamadığı sevgilisi, büyük aşkı Naci Hoca'ya veren 44 yaşındaki oyuncu daha önce Benim İçin Üzülme, Elveda Derken, Babamın Kanatları, Kanıt ve daha pek çok yapımda izleyici karşısına çıktı. Şimdiler Masumlar Apartmanı'nda Naci Hoca'yı canlandıran Tansel Öngel bu rolle herkesin kalbini kazandı desek yanlış olmaz. Şu sıralar Masumlar Apartmanı'nda Naci ölecek mi? Hastalığı ne? gibi sorularla karakterinin akıbeti merak edilen Tansel Öngel dizide olduğu gibi özel hayatında da aşık. Bakın Tansel Öngel'in sevgilisi kim. İşte başta Tansel Öngel olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.