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Rasim Öztekin ne zaman nereye defnedilecek? Cenaze hangi camiden saat kaçta kaldırılacak? Kızı Pelin açıkladı...

Rasim Öztekin ne zaman nereye defnedilecek? Cenaze hangi camiden saat kaçta kaldırılacak? Kızı Pelin açıkladı...
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Rasim Öztekin ne zaman nereye defnedilecek? Cenaze hangi camiden saat kaçta kaldırılacak? soruları yanıt buldu. Usta sanatçı Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin sosyal medya hesabı üzerinden cenaze töreniyle ilgili açıklamada bulundu.


Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla usta sanatçının cenaze töreni hakkında bilgi verdi.

Pelin Öztekin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Canım babam, ustam Rasim Öztekin'in cenazesi, 10 Mart Çarşamba günü, saat 15:00'da Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınacak namaza müteakip, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir."

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