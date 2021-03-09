Birol Güven Rasim Öztekin'in son mesajını paylaştı

Son dakika haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Geçirdiği kalp krizi sonrası hayata döndürülen Rasim Öztekin için umutlu bekleyiş yerini acıya bıraktı. Kalp krizi geçiren duayen oyuncu Rasim Öztekin 62 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatı tüm Türkiye'yi derinden etkilerken, ünlü isimlerden mesaj yağdı. Ünlü yapımcı Birol Güven ise sosyal medya hesabı üzerinden Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce kendisine gönderdiği mesajı paylaştı.

Yapımcı ve senarist Birol Güven, Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirmeden hemen önce gönderdiği mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. Usta oyuncunun, Güven'e İbrahim Sadri'nin yazdığı 'Eskiden her şey bozuk ama insanlar sağlamdı' şirini gönderdiği ortaya çıktı.

İşte Birol Güven'in o paylaşımı: "Rasim Öztekin kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce bana aşağıdaki mesajı ve şiiri göndermişti. Mekanın cennet olsun... " Günaydın, Patron. Umarım iyisindir. Pazar günü için güzel bir şiir gönderiyorum biraz nostalji... "Seksenler"de de kullanılabilir. "