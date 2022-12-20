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Kısmetse Olur’da gergin anlar! Dans ortalığı karıştırdı: ‘Kardeşim sen boynuzlandın’

Kısmetse Olur’da gergin anlar! Dans ortalığı karıştırdı: ‘Kardeşim sen boynuzlandın’
20.12.2022 12:38 - Son Güncelleme: 20.12.2022 12:39

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Kısmetse Olur’da gergin anlar... Bir dönem televizyon ekranlarına damgasını vuran Kısmetse Olur geri döndü. Youtube'da yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde başlar başlamaz kaos ve entrika da başladı. Haliyle gelin ve damat adayları da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yarışma başlar başlamaz yakışıtırılan bazı isimler var. O çiftlerden biri de Tolga Kandemir ve Aybüke Çangal. Ancak gelin görün ki eve gelen yeni damat adayı gözüne Aybüke'yi kestirince olanlar oldu. İşte o anlar...

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