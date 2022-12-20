Burcu Kıratlı siyah süper minisiyle paylaştı! Göğüs dekoltesiyle dikkat çekti

Burcu Kıratlı hem alttan hem üstten açtı sosyal medya yıkıldı! Sinan Akçıl ile 2 kez nikah masasına oturmuştu, Kıratlı'nın elbisesini görenler, "Eteği unutmuşsun" yorumları yaptı. 2018 yılının Ocak ayında şarkıcı Sinan Akçıl ile Amsterdam'da nikah masasına oturan Burcu Kıratlı, 9 ay sonra tek celsede boşandığı ünlü şarkıcı ile 2021 yılında tekrar hayatını birleştirmişti. Mutluluğu yakalayamayan ikili, geçtiğimiz mayıs ayında yollarını ayırmıştı. Önceki gün bir ödül törenine katılan Burcu Kıratlı elbise tercihi ile sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.