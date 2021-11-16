Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun beyaz mini etekli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Kardeşlerim'in Asiye'si beyaz mini etekli pozuyla sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir gerçeğiyle şaşırtan Su Burcu Yazgı Coşkun Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü. Kardeşlerim Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun başarılı oyunculuk performansıyla kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. 16 yaşındaki oyuncu yalnızca yeteneği ile değil, güzelliği ile de dikkat çekiyor. Son olarak beyaz mini etekli pozuyla takipçilerinin karşısına çıkan Kardeşlerim'in Asiye'si kısa sürede gündem oldu.