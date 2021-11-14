Kardeşlerim'in Asiye'si beyaz mini etekli pozuyla sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir gerçeğiyle şaşırtan Su Burcu Yazgı Coşkun...
Kardeşlerim'in Asiye'si beyaz mini etekli pozuyla sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir gerçeğiyle şaşırtan Su Burcu Yazgı Coşkun Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü. Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Asiye" karakterini canlandıran güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun. Kardeşlerim Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun başarılı oyunculuk performansıyla kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. 16 yaşındaki oyuncu yalnızca yeteneği ile değil, güzelliği ile de dikkat çekiyor. Son olarak beyaz mini etekli pozuyla takipçilerinin karşısına çıkan Kardeşlerim'in Asiye'si kısa sürede gündem oldu.
14.11.2021 15:49
- Son Güncelleme: 14.11.2021 15:58
Kardeşlerim'in Asiye'si beyaz mini etekli pozuyla sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir gerçeğiyle şaşırtan Su Burcu Yazgı Coşkun Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü.
Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat verecek olan Su Burcu Yazgı Coşkun yaşının fazlasıyla genç olmasına karşın çocuk yaştan bu yana ekranlarda görmeye alışık olduğumuz yüzlerden biri. Son olarak Kırmızı Oda'da yer alan genç oyuncu şimdi ise Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim'in oyuncu kadrosunda ve canlandırdığı Asiye karakteri ile kendisine hayran bırakıyor.
16 yaşında olan genç oyuncu hakkındaki Demet Özdemir gerçeği görenleri şoke etti. Nedeni ise haberin devamında... İşte sizin için derlediğimiz ünlülerin çocukluk halleri...