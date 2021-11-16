Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran hakkında şaşırtan gerçek! Meğer rol arkadaşı Yağmur Tanrısevsin ile...

Kalp Yarası'nın Hande'si Merve Çağıran hakkında şaşırtan gerçek! Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, sürükleyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla milyonların gönlünü fethetti. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizide Hande karakterini canlandıran Merve Çağıran ise başarılı performansıyla sık sık adından söz ettirdi. Başrolü Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin ile paylaşan Çağıran'ın özel hayatı da merak konusu oldu. Çağıran hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, ünlü oyuncunun yaşını duyunca ise şaştı kaldı. Çağıran'ın dizide Ayşe karakterini canlandıran rol arkadaşı Yağmur Tanrısevsin ile arasındaki fark da dikkat çekti. Bakın Merve Çağıran kaç yaşındaymış...