Haberler Magazin Videoları Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran hakkında şaşırtan gerçek! Meğer rol arkadaşı Yağmur Tanrısevsin ile...

Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran hakkında şaşırtan gerçek! Meğer rol arkadaşı Yağmur Tanrısevsin ile...

Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran hakkında şaşırtan gerçek! Meğer rol arkadaşı Yağmur Tanrısevsin ile...
16.11.2021 13:27 - Son Güncelleme: 16.11.2021 13:27
Ana Sayfa 01:11
Bahçeli'den önemli açıklamalar
Ana Sayfa 01:53
Genç ağır ceza hakimi...
Ana Sayfa 00:42
2 araç tünelde kafa kafaya...
Ana Sayfa 00:47
11 yaşındaki kız çocuğuna...
Ana Sayfa 02:10
Şeyma Subaşı'nın yaylım ateşi...
Ana Sayfa 01:14
Moise'ye suikastle ilgili...
Ana Sayfa 00:59
Alparslan: Büyük Selçuklu 3....
Ana Sayfa 06:52
Stefan Kuntz'tan açıklamalar
Ana Sayfa 00:30
Bir Zamanlar Çukurova 113....
Ana Sayfa 00:31
Levent Gültekin’den skandal...
Ana Sayfa 00:29
Kuruluş Osman 71. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:50
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı...

Kalp Yarası'nın Hande'si Merve Çağıran hakkında şaşırtan gerçek! Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, sürükleyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla milyonların gönlünü fethetti. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizide Hande karakterini canlandıran Merve Çağıran ise başarılı performansıyla sık sık adından söz ettirdi. Başrolü Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin ile paylaşan Çağıran'ın özel hayatı da merak konusu oldu. Çağıran hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, ünlü oyuncunun yaşını duyunca ise şaştı kaldı. Çağıran'ın dizide Ayşe karakterini canlandıran rol arkadaşı Yağmur Tanrısevsin ile arasındaki fark da dikkat çekti. Bakın Merve Çağıran kaç yaşındaymış...

Magazin Videoları
SON DAKİKA