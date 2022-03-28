Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta neler yaşanacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Her hafta farklı yarışmacıların katıldığı programda bu hafta daha önceki fenomen isimler yarışacak. Fragmanı izleyenler şoke oldu. 28 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında yarışacak yarışmacıları tanımayan yok. Sosyal medyada gündem olan fragman için kullanıcılar yorum yağmuruna tuttu. ''Oooo kadroyu toplamışlar...Mesut gelmiş Toprak ve bir aşçı daha.. Bonus olarak da Nurbanu...Mesut çok başarılı bir yarış çıkarmıştı yine iyi yarışacaktır..'' şeklinde yorumlar geldi.