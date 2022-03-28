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İstanbul'da kadınların gizlice videosunu çekerek sosyal medyadan paylaşan yabancı uyruklu N.M. sınır dışı edildi

İstanbul'da kadınların gizlice videosunu çekerek sosyal medyadan paylaşan yabancı uyruklu N.M. sınır dışı edildi
28.03.2022 15:13

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İstanbul’da kadınların gizlice videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi. Şüpheli Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde yakalanmıştı.

Magazin Videoları

Sosyal medya üzerinde kadınların gizlice videosu çekerek paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda şüphelinin N.M. (30) olduğu tespit edildi. Dün yapılan operasyonda şüpheli N.M. Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde yakalandı.

Gizlice video çekerek 'halkı kin ve düşmanlığı tahrik' suçunu işlediği belirlenen şüpheli N.M. sınır dışı edildi.

NE OLMUŞTU?
İstanbul'da kadınların gizlice videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Sosyal medya üzerinde kadınların gizlice videosu çekerek paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda şüphelinin N.M. (30) olduğu tespit edildi.


Bugün yapılan operasyonda şüpheli N.M. Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde yakalandı.



Gizlice video çekerek 'halkı kin ve düşmanlığı tahrik' suçunu işlediği belirlenen şüpheli N.M.'nin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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