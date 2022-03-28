Hamdi Alkan Selen Görgüzel evliliği sonlandı! Boşanmaya öpüşme sahnesi mi sebep oldu! Selen Görgüzel ilk kez konuştu

Hamdi Alkan'ın boşandığı eşi Selen Görgüzel öpüşme sahnesi hakkında ilk kez konuştu! İddialara göre o sahne hakkında Hamdi "Haberim yok, çıldırdım" demişti... 2014 yılında dünyaevine giren Selen Görgüzel - Hamdi Alkan çifti 8 yıllık evliliğini sonlandırdı. İddialara göre Hamdi Alkan'ın mide ameliyatı sonrası ruh hali değişkenlik göstermeye başladı ve sinirli olduğu söylenen yönetmenin öpüşme sahnesiyle çıldırdığı iddia edildi. Hatta Hamdi Alkan o olaydan sonra hastanelik oldu. Boşanma sürecinde Selen Görgüzel geri dönmeye çalıştı ancak Alkan kabul etmedi. Hamdi Alkan'la evliliği biten Selen Görgüzel, boşanma sebebi ile ilgili konuştu, bakın neler söyledi.