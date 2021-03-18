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Songül Karlı gitti kestirdi sosyal medyada paylaştı! İç çamaşırsız pozları olay olan Songül Karlı'dan dönüşü şerefine yeni imaj

Estetik operasyonları ve son dönemdeki bikinili fotoğraflarıyla magazin sayfalarını süsleyen 46 yaşındaki Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını ve Müge Anlı'ya çıkacağını açıklamıştı.'Ekmeğe muhtaç kaldım' sözleri hayli yankı bulan Songül Karlı kısa süre önce de ekranlara yeniden döneceğinin müjdesini vermişti. Sık sık estetik haberiyle gündem olan bir yandan da ekranlara geri dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı imak değiştirdi. Songül Karlı'nın yeni imajı sosyal medyada ilgi odağı oldu.

18.03.2021 20:14 - Son Güncelleme: 18.03.2021 20:14
Songül Karlı gitti kestirdi sosyal medyada paylaştı! İç çamaşırsız pozları olay olan Songül Karlı'dan dönüşü şerefine yeni imaj

Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığı için evine haciz gelen ve çok zor günler geçiren Songül Karlı, ekranlara geri dönmek için çalışırken bir yandan da imajıyla oynadı. Karlı'nın paylaşımı gündem oldu.

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Songül Karlı gitti kestirdi sosyal medyada paylaştı! İç çamaşırsız pozları olay olan Songül Karlı'dan dönüşü şerefine yeni imaj

Sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla magazin gündeminden düşmeyen Songül Karlı, imaj değişikliğine gitti.

Songül Karlı gitti kestirdi sosyal medyada paylaştı! İç çamaşırsız pozları olay olan Songül Karlı'dan dönüşü şerefine yeni imaj

Karlı yeni halini paylaşarak "O zaman yeni imaj yeni enerji" notuyla yaptığı paylaşımla beğeni topladı.

Songül Karlı gitti kestirdi sosyal medyada paylaştı! İç çamaşırsız pozları olay olan Songül Karlı'dan dönüşü şerefine yeni imaj

Kaşlarını ve saçlarının rengini bir tık değiştiren Karlı'ya bazı takipçileri ise "Hangi yeni imaj", 'Nerede yeni imaj?' diye sordu.

Songül Karlı gitti kestirdi sosyal medyada paylaştı! İç çamaşırsız pozları olay olan Songül Karlı'dan dönüşü şerefine yeni imaj

Karlı'ya bazı takipçileri ise "Hangi yeni imaj", 'Nerede yeni imaj?' diye sordu.