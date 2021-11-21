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İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses aşka geldi eşi Yasemin Şefkatli'yi öpücüklere boğdu: 'En sevdiğim yerin...'

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses aşka geldi eşi Yasemin Şefkatli'yi öpücüklere boğdu: 'En sevdiğim yerin...'
21.11.2021 16:24
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İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses aşka geldi, eşi Yasemin Şefkatli'yi öpücüklere boğdu. Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli geçtiğimiz ay görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Günlerce konuşulan düğün sonrası İdo ve Yasemin Şefkatli Instagram paylaşımları ile gündeme geliyor. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo, eşini öpücüklere boğdu, "En sevdiğim yer kulağının arkası ha" sözüyle dikkat çekti. Magazin gündemine bomba gibi düşen video kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi.

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