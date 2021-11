Emir Sarıgül yalnız bırakmadı Sibel Can'ın kırmızı deri elbisesi dillere düştü, göbeğini gören hayranları fena tefe tuttu: 'Hamile mi?'

Sibel Can'ın kırmızı deri elbisesi dillere düştü, göbeğini gören hayranları fena tefe tuttu! Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun ile birlikte Kanal D ekranlarında 'Şarkılar Bizi Söyler' programını sunan Sibel Can kıyafet tercihiyle sınıfta kaldı. 6 yıl aradan sonra İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcının Londra'dan getirttiği kırmızı renkteki deri elbisesi sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Kilolu haliyle görenleri şaşkına çeviren Sibel Can'a 'hamile mi?' yorumları yapıldı. Gecede Can'ı aşk yaşadığı iddia edilen Emir Sarıgül ise yalnız bırakmadı.