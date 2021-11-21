Haberler Magazin Videoları Emir Sarıgül yalnız bırakmadı Sibel Can'ın kırmızı deri elbisesi dillere düştü, göbeğini gören hayranları fena tefe tuttu: 'Hamile mi?'

Emir Sarıgül yalnız bırakmadı Sibel Can'ın kırmızı deri elbisesi dillere düştü, göbeğini gören hayranları fena tefe tuttu: 'Hamile mi?'

Emir Sarıgül yalnız bırakmadı Sibel Can'ın kırmızı deri elbisesi dillere düştü, göbeğini gören hayranları fena tefe tuttu: 'Hamile mi?'
21.11.2021 17:47 - Son Güncelleme: 21.11.2021 17:49
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Sibel Can'ın kırmızı deri elbisesi dillere düştü, göbeğini gören hayranları fena tefe tuttu! Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı ileri sürülen ve ortaya çıkan görüntüleri ile magazin gündeminde günlerce yer alan Sibel Can, kırmızı elbise tercihi ile sınıfta kaldı. Londra'dan getirttiği kırmızı renkteki deri elbisesiyle eleştiri yağmuruna tutulan ünlü şarkıcıyı izleyenler arasında Emir Sarıgül de vardı. Kıyafet tercihi ile herkesi şoke eden Sibel Can'a 'Hamile mi?' , 'Sesi güzel ama kıyafeti ile sınıfta kaldı' , 'Bu kötülüğü sana kim yaptı?' şeklinde yorumlar yapıldı. İşte hayranları tarafından tefe konan ve çok konuşulan Sibel Can'ın kırmızı deri elbisesi...

Magazin Videoları

Sibel Can'ın kırmızı deri elbisesi dillere düştü, göbeğini gören hayranları fena tefe tuttu! Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun ile birlikte Kanal D ekranlarında 'Şarkılar Bizi Söyler' programını sunan Sibel Can kıyafet tercihiyle sınıfta kaldı. 6 yıl aradan sonra İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcının Londra'dan getirttiği kırmızı renkteki deri elbisesi sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Kilolu haliyle görenleri şaşkına çeviren Sibel Can'a 'hamile mi?' yorumları yapıldı. Gecede Can'ı aşk yaşadığı iddia edilen Emir Sarıgül ise yalnız bırakmadı.

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