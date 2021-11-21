Emir Sarıgül yalnız bırakmadı Sibel Can'ın kırmızı deri elbisesi dillere düştü, göbeğini gören hayranları fena tefe tuttu: 'Hamile mi?'

Sibel Can'ın kırmızı deri elbisesi dillere düştü, göbeğini gören hayranları fena tefe tuttu! Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı ileri sürülen ve ortaya çıkan görüntüleri ile magazin gündeminde günlerce yer alan Sibel Can, kırmızı elbise tercihi ile sınıfta kaldı. Londra'dan getirttiği kırmızı renkteki deri elbisesiyle eleştiri yağmuruna tutulan ünlü şarkıcıyı izleyenler arasında Emir Sarıgül de vardı. Kıyafet tercihi ile herkesi şoke eden Sibel Can'a 'Hamile mi?' , 'Sesi güzel ama kıyafeti ile sınıfta kaldı' , 'Bu kötülüğü sana kim yaptı?' şeklinde yorumlar yapıldı. İşte hayranları tarafından tefe konan ve çok konuşulan Sibel Can'ın kırmızı deri elbisesi...