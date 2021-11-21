İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses aşka geldi eşi Yasemin Şefkatli’yi öpücüklere boğdu: ’En sevdiğim yerin...’

Sinema, televizyon, müzik ve sahne dünyasının bazı ünlülerinin çocukları da en az onlar kadar ünlü. Onların da attığı her adım takip ediliyor. Ama öyle ünlüler var ki onlar çocuklarını kameralardan, objektiflerden saklıyor. İşte ünlüler ve çocukları...