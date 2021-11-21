İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses aşka geldi eşi Yasemin Şefkatli'yi öpücüklere boğdu: 'En sevdiğim yerin...'
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses aşka geldi, eşi Yasemin Şefkatli'yi öpücüklere boğdu. Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli geçtiğimiz ay görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Günlerce konuşulan düğün sonrası İdo ve Yasemin Şefkatli Instagram paylaşımları ile gündeme geliyor. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo, eşini öpücüklere boğdu, "En sevdiğim yer kulağının arkası ha" sözüyle dikkat çekti. Magazin gündemine bomba gibi düşen video kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi.
'EN SEVDİĞİM YERİN...'
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses aşka geldi eşi Yasemin Şefkatli'yi öpücüklere boğdu, o anlar sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
Geçtiğimiz haftalarda dünya evine giren Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
İbrahim Tatlıses'in oğlu aşka geldi. Karısını öpücüklere boğan İdo "En sevdiğim yer kulağının arkası ha" diyerek sevgisini gösterdi. O anlar sosyal medyada dikkat çekti.
Yasemin Şefkatli verdiği bir röportajda ise kocası için "O benim jönüm" dedi. 2020 yılında aile arasında sade bir törenle nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz 7 Ekim'de dünyaevine girmişti. Beşiktaş'taki bir otelde evlenen çiftten Şefkatli'nin gelinliği Özgür Masur'un elinden çıkarken, İdo Tatlıses'in damatlığı ise Faruk Saraç imzası taşıyordu.