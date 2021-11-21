Haberler Magazin Videoları Seda Sayan'ın oğlu 'anasının oğlu' dedirtiyor! Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner ile ilk kez el ele!

Seda Sayan'ın oğlu 'anasının oğlu' dedirtiyor! Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner ile ilk kez el ele!

Seda Sayan'ın oğlu 'anasının oğlu' dedirtiyor! Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner ile ilk kez el ele!
21.11.2021 11:41
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Seda Sayan'ın oğlu 'anasının oğlu' dedirtiyor! Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner ile ilk kez el ele görüntülendi! Ezgi Eyüboğlu'nun ardından Miray Daner'le aşk yaşayan Engin'in görüntüsü gündeme bomba gibi düştü. Ezgi Eyüboğlu'dan ayrıldıktan sonra sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile yakalanan Oğulcan Engin'in haftalar sonra genç oyuncu Miray Daner ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. İşte annesine kendi ilişkisi hakkında konuşma yasağı getiren Oğulcan Engin'in Miray Daner ile el ele görüntülendiği o anlar...

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Seda Sayan'ın oğlu 'anasının oğlu' dedirtiyor! Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner ile ilk kez el ele!

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