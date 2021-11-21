Seda Sayan'ın oğlu 'anasının oğlu' dedirtiyor! Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner ile ilk kez el ele görüntülendi! Ezgi Eyüboğlu'nun ardından Miray Daner'le aşk yaşayan Engin'in görüntüsü gündeme bomba gibi düştü. Ezgi Eyüboğlu'dan ayrıldıktan sonra sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile yakalanan Oğulcan Engin'in haftalar sonra genç oyuncu Miray Daner ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. İşte annesine kendi ilişkisi hakkında konuşma yasağı getiren Oğulcan Engin'in Miray Daner ile el ele görüntülendiği o anlar...