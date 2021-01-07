Hülya Avşar'ın yüzü mosmor oldu! Bir dönemin en sansasyonel yasak aşkına imza atan 'Hülya Avşar'a ne oldu?' sorusu sosyal medyada tartışılırken gerçek ortaya çıktı.geçtiğimiz günlerde Coşkun Sabah'ın Hülya Avşar ve Tanju Çolak yasak aşkını gündeme taşıması ile magazin gündemine bomba gibi düşen Hülya Avşar'ın yüzündeki morlukların nedeni ortaya çıktı. İşte kardeşi Helin Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile Uludağ tatilinde olan Hülya Avşar'ın merak edilen fotoğrafının perde arkası...

Hülya Avşar'ın yüzü mosmor oldu, sosyal medya kullanıcıları ise nedenini estetiğe bağladı. Ancak gerçek bambaşka... Yeni yıla Uludağ'da giren Hülya Avşar, kızı Zehra ve kardeşi Helin Avşar ile kaldığı otelde poz verdi.

Instagram pozlarıyla dikkat çeken Hülya Avşar'ın bir fotoğrafında yüzündeki morluk dikkat çekti. 'Sosyal medyada mor mu is mi?' tartışması başladı.

Hülya Avşar yapılan yorumlar üstüne dağda kayak yaptığı anları Instagram hesabından yayınladı. Avşar'ın yüzüne is sürdüğü görüldü. Böylece Avşar, estetik yaptırmadığı gözler önüne serdi.