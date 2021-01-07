Alişan'dan örnek davranış! Canlı yayında koronavirüs aşısı olan Alişan: "İşin tek çözümü aşıysa ben de olmak istedim"

"İşin tek çözümü aşıysa ben de olmak istedim" diyen ünlü şarkıcı Alişan, Demet Akalın ile birlikte sunduğu magazin programının canlı yayınında koronavirüs aşısı oldu. Ülkemize yeni gelen koronavirüs aşısı için gönüllü olan Alişan, "Örnek olmak istedim" ifadelerini kullandı. İşte koronavirüs aşısı olan Alişan'ın o anları...

Koronavirüs aşısı için gönüllü olan Alişan, sunduğu magazin programının canlı yayınında hastaneye giderek aşı yaptırdı. Canlı yayında aşı yaptırdığı anları gösteren Alişan, "Örnek olmak istedim" ifadelerini kullandı.

Uzun süredir en yakın arkadaşı Demet Akalın ile Sabah Sabah isimli programı sunan ünlü şarkıcı Alişan, ülkemize yeni gelen koronavirüs aşısı için gönüllü oldu. Demet Akalın canlı yayını sunarken hastaneye giden Alişan, aşı yaptırdığı anlarda canlı yayın yaptı.

Gönüllü olan şarkıcı Demet Akalın ise sonuçları uygun olmadığı gerekçesiyle aşı olamadı.

"İŞİN TEK ÇÖZÜMÜ AŞIYSA OLMAK İSTEDİM"

Faz 3 aşı grubunda ilk doz aşısını olan Alişan yaptığı açıklamada, "Ben değil herkes bıktı bu Covid-19'dan... Bu işin tek çözümü aşıysa ben de bu aşıyı olmak istedim.