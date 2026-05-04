Uşak'ta feci kaza: 4 ölü 34 yaralı!

Uşak-İzmir Yolunda 7 Araç Birbirine Girdi

Kaza, dün gece saat 22.20 sularında Uşak-İzmir kara yolu Ürünköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 42 ART 115 plakalı TIR, karşı şeride geçerek 64 AN 365 plakalı Anadolu Turizm'e ait yolcu otobüsü ve aralarında bir cipin de bulunduğu 5 araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar adeta hurdaya dönerken, bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Özlüer Ailesinden Acı Haber: Anne, Baba ve 2 Çocuk

Can pazarının yaşandığı kazada en büyük dram 43 AV 545 plakalı cipte yaşandı. Tavanı kopan araçta bulunan sürücü Mustafa Özlüer (37), eşi Tuğba Özlüer (35) ile çocukları Nil (6) ve Selin Özlüer (1) olay yerinde hayatını kaybetti. Uşak Valisi Serdar Kartal, hastanede yaralıları ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, "Vefat eden vatandaşlarımız arasında biri 1, diğeri 6 yaşında iki evladımız var. Bir aile maalesef tamamen yok oldu" ifadelerini kullandı.

34 Yaralı Hastanelere Sevk Edildi

Zincirleme kazada yaralanan 34 kişiden 20'si Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 14'ü ise şehirdeki özel hastanelere nakledildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu, araçların enkaz kaldırma çalışmalarının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kazaya sebebiyet veren TIR sürücüsünün durumu ve ihmaller mercek altına alındı.