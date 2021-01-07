Survivor aşıklarından İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi! Barış Murat Yağcı sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na evlenme teklifi etti etmesine ama...

Onlar Survivor 2020'nin aşıkları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı... Survivor'da bir dönem kanlı bıçaklı olan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, Survivor sonrası sevgili oldu. Nisa Bölükbaşı'dan Survivor döneminde Sercan Yıldırım'ın da hoşlandığına tüm Türkiye'de tanıklık etmişti. Yarışma sonrası aşk yaşamaya başlayan Nisa ve Barış neredeyse tüm yazı birlikte geçirdi. Bir dönem sosyal medyada ifşa olan öpüşme videolarıyla da küçük çaplı bir skandala imza atan çift bu kez İstanbul'un göbeğinde evlenme teklifiyle gündemde. Barış Murat Yağcı, İstiklal Caddes'inde sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na evlilik teklifi yaptı ama sonuç beklenin tam tersi oldu dünyası başına yıkıldı. Bakın Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı'ya ne yanıt verdi.