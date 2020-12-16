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Hekimoğlu dizisinin Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım bakın kimin oğlu çıktı! Hadise ayrılığına en çok onlar üzüldü...

Hekimoğlu dizisinin Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım bakın kimin oğlu çıktı! Hadise ayrılığına en çok onlar üzüldü...
16.12.2020 09:41
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Hekimoğlu dizisinin Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım bakın kimin oğlu çıktı! Hadise ile olay yaratan ayrılığın ardından Kaan Yıldırım'ın babası ve annesi merak konusu oldu. Nedeni ise Yıldırım'ın ailesinin Hadise'yi çok seviyor olması. Ayrılık haberini Instagram'dan sevenlerine duyuran Hadise'nin paylaşımına sinirlenen Kaan Yıldırım'ın, 10 ay aşk yaşadığı şarkıcıya, köpeğine aldığı tasmayı bile geri gönderdiği iddia edildi. Evlilik haberi beklenen çiftin ayrılığı en çok Kaan Yıldırım'ın ailesini üzdü. Hadise'yi çok seven ve ona "Kızım" diye hitap eden Kaan Yıldırım'ın annesiyle babasının, çiftin bir an önce kendi yuvalarını kurmalarını istediği iddia ediliyordu.


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