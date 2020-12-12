Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki ama sık sık sosyal medyada aşklarını ilan eden Hadise ile Kaan Yıldırım neden ayrıldı? Geçtiğimiz yazın bomba aşklarından biri olan Hadise ve Kaan Yıldırım hakkında sık sık ayrılık haberleri yapılıyordu. Bu iddiaları defalarca sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyuran çift bu kez gerçekten ayrılıklarını duyurdu. Bunu yapan taraf ise Hadise oldu. Hadise açıklamasında 'Aşk var ama ayrılık' dedi bu kez kafalar daha çok karıştı. Hadise ve Kaan Yıldırım neden ayrıldı sorusu yanıtını ararken ortaya öyle bir iddia atıldı ki yenir yutulur cinsten değil. Hadise ve Kaan Yıldırım'ın arasına sosyal medya fenomeni Reynmen'in girdiği iddia ediliyor. İşte detaylar...

Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım arasında 3.kişi girmiş hem de o ünlü isim! 'Aşk var ama ayrıldık' diyen Hadise meğer... Bu yılın en çok konuşulan aşkı Hadise ile Kaan Yıldırım birlikteliğinden ayrılık haberi gelmiş, ardından ünlü çift romantik bir paylaşım yaparak iddiaları yalanlamıştı. Kötü haberi duyuran ise Hadise'nin ta kendisi olmuştu. Peki ne oldu da sık sık aşk pozlarıyla ayrılık iddialarını yalanlayan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti yollarını ayırma kararı aldı? İkilinin ayrılık haberinin ardından gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Hadise'yle Kaan Yıldırım'ın ayrılığında sosyal medya fenomeni Reynmen'in olduğu konuşuluyor.

Ünlü şarkıcı Hadise, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisini noktaladı.

İkilinin ayrılık haberinin ardından gündeme bomba gibi bir iddia düştü.

Hadise'yle Kaan Yıldırım'ın ayrılığında sosyal medya fenomeni Reynmen'in olduğu konuşuluyor.

İddialara haberine göre; Daha önce Reynmen'in "Ela" şarkısında cesur kıyafetiyle dans eden Hadise, çok konuşulmuştu.

Hadise'nin uzun süre gündemde kalan o videosunu Reynmen'in çektiği iddiası kulislerde dolanıyordu.

İkilinin birlikte Taksim'deki bir otelde kaldıkları da iddia edilmişti.Konuyla ilgili Reynmen ve Hadise sessizliğini korumuştu.

Aradan aylar geçtikten sonra Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişki yaşamaya başlamış ve bu sırada Hadise'nin Reynmen'in şarkısında dans ettiği videoyu Instagram hesabından kaldırması dikkat çekmişti. Hadise'nin çok sayıda beğeni alan bu videoyu Kaan Yıldırım istemediği için kaldırdığı konusu gündeme gelmişti.

Sosyal medya hesabından ilişkisinin bittiğini açıklayan Hadise, 'Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor...Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim..."demişti.