Haberler Video Magazin Videoları Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan dünyaya gelen kızı ve torunu...

Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan dünyaya gelen kızı ve torunu...

Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan dünyaya gelen kızı ve torunu...
16.12.2020 11:49
Ana Sayfa 00:35
Eşi güzelliğiyle görenleri...
Ana Sayfa 01:57
CHP'de eski sevgili...
Ana Sayfa 03:22
Kars'ta yaşıyor! Dünyayı...
Ana Sayfa 02:13
Merkez Bankası'ndan ekonomiye...
Ana Sayfa 02:07
Nefes kesen operasyon: 155...
Ana Sayfa 00:29
Hadise'nin ayrıldığı sevgilisi...
Ana Sayfa 02:09
Trafikte makas terörü! Ortalık...
Ana Sayfa 00:48
Reytinginiz helal olsun!
Ana Sayfa 03:01
Sahada başaramadılar masada...
Ana Sayfa 02:15
CHP Böcek'i ölmeden mezara...
Ana Sayfa 02:02
Başkan Erdoğan'dan kritik...
Ana Sayfa 01:00
Galatasaray'da frikik...

Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan dünyaya gelen kızı Banu ve torunu Begüm sosyal medyada ilgi odağı oldu. Geçtiğimiz temmuz ayında ilk kızı Banu Ilıcalı'nın doğum yapması ile dedelik heyecanı yaşayan Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm bebek, ilk kez anneannesi Seda Başbuğ'un kucağında görülmüştü. Başından 3 evlilik geçen Acun Ilıcalı, ilk eşi ile 1988 yılında evlendi ve bu evlilikten Banu adını verdikleri bir kız evladı oldu. Çift, 1993 yılında yollarını ayırdı. İşte şu an 4 kız babası olan Acun Ilıcalı, çocukları ve torunu...


Magazin Videoları