Hekimoğlu dizisinin Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım bakın kimin oğlu çıktı! Hadise ayrılığına en çok onlar üzüldü...
Hekimoğlu dizisinin Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım bakın kimin oğlu çıktı! Hadise ile olay yaratan ayrılığın ardından Kaan Yıldırım'ın babası ve annesi merak konusu oldu. Nedeni ise Yıldırım'ın ailesinin Hadise'yi çok seviyor olması. Ayrılık haberini Instagram'dan sevenlerine duyuran Hadise'nin paylaşımına sinirlenen Kaan Yıldırım'ın, 10 ay aşk yaşadığı şarkıcıya, köpeğine aldığı tasmayı bile geri gönderdiği iddia edildi. Evlilik haberi beklenen çiftin ayrılığı en çok Kaan Yıldırım'ın ailesini üzdü. Hadise'yi çok seven ve ona "Kızım" diye hitap eden Kaan Yıldırım'ın annesiyle babasının, çiftin bir an önce kendi yuvalarını kurmalarını istediği iddia ediliyordu.
İlk önce dedikodu olarak duyurulan ayrılık iddialarının Hadise'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile doğrulanmasının ardından gözler Kaan Yıldırım'a çevrilmişti. İddialara göre; kıskançlık yüzünden tartışıp evi terk eden Hadise, ilişkiyi bitiren açıklamayı sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medya hesabından ilişkisinin bittiğini açıklayan Hadise, 'Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor...
Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim...' dedi. Kaan Yıldırım'ın ise arkadaşlarına birbirlerine hala aşık olduklarını ve Hadise'nin çok fevri davrandığını söylediği ileri sürüldü. Hadise'nin sosyal medya hesabından ilişkisine nokta koyduğunu belirttiği paylaşımına çok kızdığı söylenen Kaan Yıldırım harekete geçti.
Yıldırım, 10 aydır birlikte olduğu Hadise'nin kendisine aldığı kazak, pantolon, ayakkabı ve saat gibi hediyeleri, şoförüyle gönderdiği ortaya çıktı. Ayrılığa üzülenlerden biri de Yıldırım'ın ailesi oldu. Hadise'yi çok seven ve ona "Kızım" diye hitap eden Kaan Yıldırım'ın annesiyle babası, çiftin bir an önce kendi yuvalarını kurmalarını istiyordu. İşte Kaan Yıldırım'ın annesi ve babası başta olmak üzere ünlülerin aileleri...