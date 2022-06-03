Hakan Ural biricik kızı Gisela ile tenis oynadığı anları paylaştı! İlk yorum ablası Melisa’dan…

16 yaşında mankenlik yaparak başladığı kariyerine oyunculuğu ve sunuculuğu da ekleyen Hakan Ural, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu. 1988-1999 yılları arasında evli kaldığı Sibel Can'dan Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki çocuğu olan Hakan Ural, özellikle bu evliliğiyle bir döneme damga vurmuştu. Sibel Can'dan boşandıktan sonra 2002 yılında Ezgi Can ile yeni bir aşka yelken açan Ural, ilişkisini 2005'te evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü sunucunun bu evlilikten ise "Üç numara" dediği kızı Gisela dünyaya gelmişti. Çocuklarını birlikte büyüten Ural, sosyal medya paylaşımlarında onlara sık sık yer vermişti. Ünlü sunucu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve Gisela'yı paylaştı. Ural'ın paylaşımına ilk yorum ise annesi Sibel Can ile benzerliğiyle çok konuşulan Melisa Ural'dan geldi. İşte Hakan Ural'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı ve Melisa'nın dikkat çeken yorumu...