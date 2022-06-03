Seray Sever spor yaptığı anları paylaştı! Gören “Kim der iki çocuk annesi” dedi

2018 yılında Eray Sünbül ile dünyaevine giren Seray Sever, geçen Nisan ayında ikiz bebekleri Alya ve Sofia'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Hem doğum öncesi hem sonrası sık sık paylaşımda bulunan ve özellikle karnı burnunda pozlarıyla çok konuşulan Sever, Instagram'da yayınladığı son pozla yine çok konuşuldu. Spor salonunda paylaşımda bulunan Sever, son haliyle görenleri şoke etti. Spor taytıyla kamera karşısına geçen Sever için "Kim der iki çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Seray Sever'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...