Haberler Magazin Videoları Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan'ın gözler uzak yaşayan eşi hayran bıraktı! Aziz Aslan’ın ‘Gün ışığım’ dediği eşi hayran bıraktı

Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan'ın gözler uzak yaşayan eşi hayran bıraktı! Aziz Aslan’ın ‘Gün ışığım’ dediği eşi hayran bıraktı

Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan'ın gözler uzak yaşayan eşi hayran bıraktı! Aziz Aslan’ın ‘Gün ışığım’ dediği eşi hayran bıraktı
14.01.2022 09:49

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Güldür Güldür adlı komedi programında hayat verdiği Fikri Tarhanacı karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Aziz Aslan, özel hayatını gözlerden uzak yaşıyor. Aslen Kastamonu'lu olan 40 yaşındaki oyuncu 2015 yılında, Eylül Aslan (Çulhacı) ile evlendi. Başarılı performansıyla beğeni toplayan Aslan'ın eşiyle yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyayı salladı. Ünlü çift için 'Çok yakışıyorsunuz', 'Hep mutlu olun' yorumları yapıldı. Öte yandan Aslan'ın eşiyle verdiği bir pozuna 'Gün ışığım' notunu düşmesi dikkat çekti.

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Güldür Güldür’ün Fikri’si sır gibi sakladığı eşine bakın gören dilini ısırdı! Aziz Aslan’ın ‘Gün ışığım’ dediği eşi hayran bıraktı

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