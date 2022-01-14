Güldür Güldür adlı komedi programında hayat verdiği Fikri Tarhanacı karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Aziz Aslan, özel hayatını gözlerden uzak yaşıyor. Aslen Kastamonu'lu olan 40 yaşındaki oyuncu 2015 yılında, Eylül Aslan (Çulhacı) ile evlendi. Başarılı performansıyla beğeni toplayan Aslan'ın eşiyle yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyayı salladı. Ünlü çift için 'Çok yakışıyorsunuz', 'Hep mutlu olun' yorumları yapıldı. Öte yandan Aslan'ın eşiyle verdiği bir pozuna 'Gün ışığım' notunu düşmesi dikkat çekti.