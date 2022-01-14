Kenan İmirzalıoğlu ve 5 aylık hamile eşi Sinem Kobal'ın kahvaltı keyfi! Covid geçirmişti, karantina bitti ünlü çift işte böyle görüntülendi

Covid geçirmişti, karantina bitti, ünlü çift Emirgan'da görüntülendi. 2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu 1.5 sene önce ilk çocukları Lalin'i kucağına almıştı. Geçtiğimiz ay kızı Lalin ile objektiflere takılan Sinem bu kez de eşi Kenan İmirzalıoğlu ile görüntülendi. Birlikte kahvaltı yapan çiftten 5 aylık hamile olan oyuncu Sinem Kobal göbeğini kapatması ile dikkat çekti. Kobal, hızla kapıda bekleyen araca binerken, Kenan İmirzalıoğlu ise, "Arkadaşlar çok acelemiz var, lütfen bugün bizi mazur görün" dedi.