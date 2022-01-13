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Haberler Magazin Güldür Güldür’ün Fikri’si sır gibi sakladığı eşine bakın gören dilini ısırdı! Aziz Aslan’ın ‘Gün ışığım’ dediği eşi hayran bıraktı

Güldür Güldür’ün Fikri’si sır gibi sakladığı eşine bakın gören dilini ısırdı! Aziz Aslan’ın ‘Gün ışığım’ dediği eşi hayran bıraktı

Güldür Güldür'ün Fikri'si sır gibi sakladığı eşine bakın gören dilini ısırdı! Kadrosunda Meltem Yılmazkaya, Onur Buldu, Ali Sunal, Açelya Topaloğlu, Alper Kul gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı programda performansıyla dikkat çeken Aziz Aslan'ın güzeller güzeli eşini gören hayran kaldı. Başarılı performansıyla beğeni toplayan Aslan'ın eşiyle yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyayı salladı. Ünlü çift için 'Çok yakışıyorsunuz', 'Hep mutlu olun' yorumları yapıldı. Öte yandan Aslan'ın eşiyle verdiği bir pozuna 'Gün ışığım' notunu düşmesi dikkat çekti. İşte Aziz Aslan'ın güzeller güzeli eşi...

13.01.2022 21:22 - Son Güncelleme: 13.01.2022 21:22
Güldür Güldür’ün Fikri’si sır gibi sakladığı eşine bakın gören dilini ısırdı! Aziz Aslan’ın ‘Gün ışığım’ dediği eşi hayran bıraktı

Aziz Aslan, Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Fikri karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

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Güldür Güldür’ün Fikri’si sır gibi sakladığı eşine bakın gören dilini ısırdı! Aziz Aslan’ın ‘Gün ışığım’ dediği eşi hayran bıraktı

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Aslan'ın eşini görenler ise hayran kaldı. Başarılı performansıyla beğeni toplayan Aslan'ın eşiyle yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyayı salladı.

Güldür Güldür’ün Fikri’si sır gibi sakladığı eşine bakın gören dilini ısırdı! Aziz Aslan’ın ‘Gün ışığım’ dediği eşi hayran bıraktı

Ünlü çift için 'Çok yakışıyorsunuz', 'Hep mutlu olun' yorumları yapıldı. Öte yandan Aslan'ın eşiyle verdiği bir pozuna 'Gün ışığım' notunu düşmesi dikkat çekti.

Güldür Güldür’ün Fikri’si sır gibi sakladığı eşine bakın gören dilini ısırdı! Aziz Aslan’ın ‘Gün ışığım’ dediği eşi hayran bıraktı

İşte Aziz Aslan başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Güldür Güldür’ün Fikri’si sır gibi sakladığı eşine bakın gören dilini ısırdı! Aziz Aslan’ın ‘Gün ışığım’ dediği eşi hayran bıraktı

BİRKAN SOKULLU

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