Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi bakın kim çıktı?

İsmail Hacıoğlu tek celsede boşandığı eski eşi bakın kim çıktı! Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan İsmail Hacıoğlu, rol aldığı dizinin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Ünlü oyuncunun özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Hacıoğlu'nun özellikle eski eşi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "İsmail Hacıoğlu evli mi? İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Hacıoğlu'nun eski eşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi...