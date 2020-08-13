Gülben Ergen sahte hesabından kendisini överken yakalandı! Rezil olan Gülben Ergen'e Demet Akalın'dan yorum gecikmedi

13.08.2020 16:50

Gülben Ergen Instagram'dan paylaştığı mayolu pozu sonrasında kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gülben Ergen, mavi mayosu ve köpeğiyle beraber çekilen bir fotoğrafını Instagram'a yükledi. Ardından daha önce açtığı sahte hesaptan, gerçek profilinde bulunan fotoğrafına yorum yaptığını sanan Gülben Ergen, fena rezil oldu. Gülben'in kendisine sahte hesaptan yazdığını düşündüğü, ''Can kadın'' ve kalp emojisini görenler anında yorum bombardımanına tutarken, bir yorum da şarkıcı Demet Akalın'dan geldi.