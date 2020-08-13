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Gülben Ergen sahte hesabından kendisini överken yakalandı! Rezil olan Gülben Ergen'e Demet Akalın'dan yorum gecikmedi
Gülben Ergen sahte hesabından kendisini överken yakalandı! Rezil olan Gülben Ergen'e Demet Akalın'dan yorum gecikmedi
Gülben Ergen Instagram'dan paylaştığı mayolu pozu sonrasında kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gülben Ergen, mavi mayosu ve köpeğiyle beraber çekilen bir fotoğrafını Instagram'a yükledi. Ardından daha önce açtığı sahte hesaptan, gerçek profilinde bulunan fotoğrafına yorum yaptığını sanan Gülben Ergen, fena rezil oldu. Gülben'in kendisine sahte hesaptan yazdığını düşündüğü, ''Can kadın'' ve kalp emojisini görenler anında yorum bombardımanına tutarken, bir yorum da şarkıcı Demet Akalın'dan geldi.
13.08.2020 16:31
- Son Güncelleme: 13.08.2020 16:55
Gülben Ergen sahte hesabından kendisine yorum yaptı, yakalanınca da rezil oldu. Kısa sürede sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan Gülben Ergen'e bir yorum da meslektaşı Demet Akalın'dan geldi.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gülben Ergen, mavi mayosu ve köpeğiyle beraber çekilen bir fotoğrafını Instagram'a yükledi. Ardından da Instagram'da daha önce açtığı sahte bir hesapla kendisine yorum yaptığını düşündü fakat yorumu orijinal hesabından yazdı.
Geçtiğimiz günlerde magazin basınının kendisini bikinili yakalamasını beklemeden bikinili halini kendisi paylaşan Gülben Ergen, bu kez mayolu haline kendi hesabından attığı övgü dolu bir mesajla olay oldu.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gülben Ergen, mavi mayosu ve köpeğiyle beraber çekilen bir fotoğrafını Instagram'a yükledi. Ardından da Instagram'da daha önce açtığı sahte bir hesapla kendisine yorum yaptığını düşündü fakat yorumu orijinal hesabından yazdı.
Gülben'in kendisine sahte hesaptan yazdığını düşündüğü, ''Can kadın'' ve kalp emojisini görenler anında yorum bombardımanına tuttu. Demet Akalın da yorumu görünce ''Marka olmak budur'' diyerek arkadaşına destek verip, durumu kurtarmak istedi.