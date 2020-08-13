Tuvana Türkay ve ablası Katre bikinili halleriyle Bodrum'u salladı! Abla-kardeşin benzerliği dikkat çekti

13.08.2020 18:20

Tuvana Türkay, ablası Katre Türkay ile Bodrum'da tatil yapıyor. Geçtiğimiz günlerde 67 yaşındaki sanatçı Selçuk Yöntem ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme gelen 29 yaşındaki Tuvana Türkay, her ne kadar tatil paylaşımlarını az tutsa da, ablası Katre Türkay, Instagram'dan bol bol yer bildirimli fotoğraflar takipçilerinin beğenisine sunuyor. Abla-kardeşin benzerliği ise sosyal medya gündeminde. 33 yaşındaki Katre Türkay, Tuvana Türkay ile bikinili fotoğraflarını paylaştı. Türkay kardeşlerin fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı. İşte ünlülerin 2020 yaz tatilinden kareler...