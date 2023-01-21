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Funda Arar’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş...

Funda Arar’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş...
21.01.2023 20:40 - Son Güncelleme: 21.01.2023 20:43

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Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programına Melek Baykal ve Şafak Sezer ile birlikte konuk olan Funda Arar'ın hayatı merak edildi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Arar'ın özellikle eşi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları en çok "Funda Arar'ın eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü şarkıcının 2004 yılında nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu. İşte Funda Arar'ın kendisinden de ünlü olan eşi...

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