Dilan Çiçek Deniz’den Michael Jackson dansı! Sosyal medya onu konuştu

Dilan Çiçek Deniz, yaklaşık iki yıl aşk yaşadığı ve evlilik hazırlığı yaptığı İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı. Biten ilişkisinin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, Instagram'da yayınladığı çok konuşulan görüntülerine bir yenisini daha ekledi. Süper mini şortuyla ev halini yayınlayan Deniz, Michael Jackson dansı (Moonwalk) yaptığı anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında paylaştı. Fit haliyle dikkat çeken ünlü oyuncunun paylaşımının ardında herkes aynı şeyi merak etti. İşte Dilan Çiçek Deniz'in o paylaşımı...