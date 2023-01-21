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Korkunç kazada ölümden dönen Sergen Deveci ilk kez konuştu!

Korkunç kazada ölümden dönen Sergen Deveci ilk kez konuştu!
21.01.2023 21:14 - Son Güncelleme: 21.01.2023 21:15

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Amasya’da bir buçuk ay önce turneden dönerken oyuncu arkadaşlarını da taşıyan minibüsün TIR’a çarpması sonucu ağır yaralan tiyatrocu Sergen Deveci, mucizeyi başardı. Felç kalma riski olduğu ve 1 yıldan önce ayağa kalkamayacağı söylenen genç oyuncu, yoğun fizik tedavi seanslarının ardından, tedavi gördüğü hastaneden 44 gün sonra yürüyerek çıktı. Deveci, ’’Gerçekten bir bebek gibi yeniden doğmak gibi. Ama bu biraz daha sancılı ve uzun bir süreç. Bir gün yürüyebileceğim diye ağlayacağım aklıma gelmezdi. Hayata yeniden 1.82'den bakmak, o an gerçekten insanın gözleri doluyor." dedi.

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