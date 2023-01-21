19 yıl, dile kolay! Funda Arar’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer kendisinden de ünlüymüş...
Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programına Melek Baykal ve Şafak Sezer ile birlikte konuk olan Funda Arar'ın hayatı merak edildi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Arar'ın özellikle eşi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları en çok "Funda Arar'ın eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü şarkıcının 2004 yılında nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu. İşte Funda Arar'ın kendisinden de ünlü olan eşi...
21.01.2023 19:57 - Son Güncelleme: 21.01.2023 20:06
Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmasıyla gündeme gelen Funda Arar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
FUNDA ARAR KİMDİR?
8 Nisan 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Funda Arar, ilköğretim Okulunda, orta ve lise öğrenimini Muğla ve Adapazarı'nda tamamladı.
Yaklaşık bir buçuk yıl ilk albümü için çalışmalarını sürdüren Funda Arar'ın Sevgilerde albümü 11 Şubat 2000'de yayınlandı. Funda Arar, 2002 yılında ikinci solo albümü Alagül'ü çıkardı ve kariyerinde yükselişe geçti.