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Fenomen Şeyma Subaşı'dan sevgilisi ile pozlarına emojili sansür

Fenomen Şeyma Subaşı'dan sevgilisi ile pozlarına emojili sansür
17.02.2021 10:56
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Şeyma Subaşı'yı şu sıralar tutabilene aşk olsun. Acun Ilıcalı'nın eski eşi sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Guido Senia'dan sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Kısa bir süre sonra yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı önce bu aşkı gözlerden uzak yaşadı. Ancak sonunda Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin kim olduğu ifşalandı. Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle paylaşım yapamadığı günlerin acısını çıkarıyor. Şeyma Subaşı, yeni sevgilisiyle mahrem anlarını sosyal medyada paylaştı ağızlar açık kaldı. Şeyma Subaşı bir de üstüne fotoğrafları sansürleyince ' E bu kadar da olmaz' dedirtti.


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