Haberler Video Magazin Videoları Esra Erol tatilden paylaştı! Güzelliğiyle göz kamaştırdı…

Esra Erol tatilden paylaştı! Güzelliğiyle göz kamaştırdı…

Esra Erol tatilden paylaştı! Güzelliğiyle göz kamaştırdı…
26.07.2021 20:47
Ana Sayfa 03:43
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:59
Doktora çivili sopayla saldırı
Ana Sayfa 00:24
Şarkıcı Lara koronavirüse...
Ana Sayfa 03:39
Fatoş Altınbaş ve Burak Kaya...
Ana Sayfa 03:33
Afet bölgesi ilan edilen...
Ana Sayfa 01:49
Tunus’ta 15 Temmuz direnişine...
Ana Sayfa 03:34
Casus yazılım 'Pegasus'...
Ana Sayfa 00:50
KPSS sınav giriş belgesi...
Ana Sayfa 00:53
Hadise ve sevgilisi Mehmet...
Ana Sayfa 02:49
Saniyelerle yarış! 8 tekne...
Ana Sayfa 05:29
İBB yine beceremedi!...
Ana Sayfa 02:04
Dünyada eşi benzeri yok! İçi...

Esra Erol tatilden paylaştı! Güzelliğiyle göz kamaştırdı… atv ekranlarında izleyici ile buluşan ve reytingleri alt üst eden başarılı sunucu Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Esra Erol'da programının sezon finali yapmasının ardından ailesi ile birlikte tatile çıkan güzel sunucu, bu süreçte yaptığı sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Beyaz eteği ve bluzunu lila renkte bir gömlekle kombinleyen Erol, peş peşe yayınladığı pozlarla adeta sosyal medyayı salladı. Güzelliği ile ilgi odağı olan sunucuya takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı. İşte ünlü sunucu Esra Erol'un sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...


Magazin Videoları