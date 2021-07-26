Esra Erol tatilden paylaştı! Güzelliğiyle göz kamaştırdı… atv ekranlarında izleyici ile buluşan ve reytingleri alt üst eden başarılı sunucu Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Esra Erol'da programının sezon finali yapmasının ardından ailesi ile birlikte tatile çıkan güzel sunucu, bu süreçte yaptığı sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Beyaz eteği ve bluzunu lila renkte bir gömlekle kombinleyen Erol, peş peşe yayınladığı pozlarla adeta sosyal medyayı salladı. Güzelliği ile ilgi odağı olan sunucuya takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı. İşte ünlü sunucu Esra Erol'un sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...