Haberler Video Magazin Videoları Plaj tarzıyla dikkat çekti! Sadakatsiz’in Gönül’ü <a href="/index/gozde-seda-altuner?type=2" class="">Gözde Seda Altuner</a> mayolu paylaşımlara doymuyor!

Plaj tarzıyla dikkat çekti! Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner mayolu paylaşımlara doymuyor!

Plaj tarzıyla dikkat çekti! Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner mayolu paylaşımlara doymuyor!
27.07.2021 10:12 - Son Güncelleme: 27.07.2021 10:12
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Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner mayolu paylaşımlara doymuyor! Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gözde Seda Altuner, meslektaşı ve yakın dostu Şükran Ovalı ile çıktığı tatilden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, mavi mayosu ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Makyajı ve takılarıyla dikkat çeken Altuner'in plaj tarzı çok konuşuldu. İşte Gözde Seda Altuner'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...


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