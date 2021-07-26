"Bu ne güzellik" Esra Bilgiç mayolu paylaşımıyla mest etti! Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun'u canlandıran ve son olarak Ramo'da Sibel karakteri ile izleyici karşısına çıkan Esra Bilgiç, yeni projesi öncesi sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabında ara ara yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiren Bilgiç, kumsalda verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Beyaz mayosu ile deniz kıyısında verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Esra Bilgiç'in binlerce beğeni alan kumsal pozu...