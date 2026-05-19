Model grubu 10 yıl sonra aynı sahnede!
Tam 10 yıllık aranın ardından yeniden aynı sahneyi paylaşarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan efsanevi rock grubu Model, haklarında çıkan iddialara sert ve net yanıtlar verdi; yeniden birleşme sürecinin perde arkasını anlatan solist Fatma Turgut, kırgınlıkları geride bırakarak "Bu üçlü çok güçlü" adında bir WhatsApp grubu kurup temelleri attıklarını açıklarken, sosyal medyada yapılan "Para bitince bir araya geldiler" yorumlarına ise "Eğer mesele sadece para olsaydı, geri dönmek için bu kadar sene beklemezdik" diyerek son noktayı koydu
