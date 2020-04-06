Acun Ilıcalı, Survivor'da 'Ben de varım Türkiyem' dedi! SMS gelirini 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayacak 06.04.2020 17:21

Acun Ilıcalı'dan 'Türk olmaktan dolayı yine gurur duydum' sözlerinden sonra anlamlı destek geldi! koronavirüs salgını nedeniyle maddi zorluklar yaşayan vatandaşlara için Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde başlayan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na Acun da katıldı. Birçok ünlü isim gibi Acun Ilıcalı da 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem dedi ve Survivor'daki SMS gelirlerinin tamamını kampanyaya bağışlayacağını duyurdu.

Çin'den başlayarak dünyaya yayılan ve binlerce kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgını Türkiye'ye de sıçradı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise salgın nedeniyle zor durumda olan vatandaşlara destek olmak için bir yardım kampanyası başlattı. Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına bir destek de Acun Ilıcalı'dan geldi.

"SMS GELİRLERİNİN TAMAMINI BAĞIŞLIYORUZ"

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı için SMS oylaması başlatan Acun Ilıcalı, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vereceklerini söyledi. Çekimler için gittiği Dominik'ten salgın nedeniyle dönemeyen Ilıcalı, kalbinin Türkiye'de olduğunu belirterek şunları söyledi: "Survivor'daki SMS gelirimizin tamamını kampanyaya bağışlıyoruz. Bugünlerde bu dayanışmaya ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde çok güzel bir kampanya başlattı. Biz de elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz. Türkiye'nin farkı bu bence. Zor günlerde birbirimize en güzel şekilde destek olacağız ve bu zor günleri yaşayan vatandaşlarımıza mutlaka hep beraber en güzel şekilde omuz vereceğiz. Biz bize yeteriz Türkiye diyorum ve tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya desteğe çağırıyorum."

Survivor çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Acun Ilıcalı samimi açıklamalar yaptı. Dün akşam Survivor 2020 Ekstra programına telefonla bağlanan Ilıcalı, 'Dünyanın birçok ülkesinde akşam belli bir saatten sonra sokağa çıkmak yasaklandı, bunun nedeni yağma olması. Türkiye'de hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Ülkemle gurur duyuyorum' dedi.

İşte Acun Ilıcalı'nın sözleri...

Türk olmaktan dolayı yine gurur duydum. Çok mutlu olduğum bir dönemi yaşıyorum, bunu herkesin de bilmesini istiyorum. Çok önemli bir ayrıntı insanlar gözünden kaçabiliyor ama ben bizzat takip edip gördüğüm için bunu sizlere anlatmam lazım. Bu mutluluğu, bu gururu, bu farkı sizin de yaşamanızı istiyorum. Dünyanın birçok yerinde karantinalar oldu. Bu karantina sürecinde de insanlar evlerine girdiler, evlerinden dışarı çıkamıyorlar. Bütün dünya için bizim yaşadığımız şartlar söz konusu!

YURT-DIŞINDA YAĞMALAMA BAŞLADI!

Fakat arada şöyle bir fark var, dünyanın birçok yerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Belli bir saatten sonra sokağa çıkarmıyorlar insanları... Buradaki çok önemli sebep de şu; Dükkanların ve işyerlerinin yağmalanmasından korkuyorlar, bu konuda bir güvence yok. Amerika'da dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde sokağa çıkma yasağı ciddi anlamda uygulanıyor akşamları, dediğim gibi bunun en önemli sebebi de insanların mağazaları yağmalamaya başlamasından doğan endişe!

"GERÇEKTEN AZİZ BİR MİLLETİZ"

Avrupa'da bile mağazalar, vitrinler tahtalarla kapatılıyor. Bu bahsettiğim ülkelerden biz çok zengin değiliz, ama baktığımız zaman böyle bir riski bizim ülkemiz de hiçbir zaman yaşamıyoruz. Böyle bir içgüdümüz de yok.Millet olarak bu konularda çok farklıyız. 'Hadi bunu yağmalayayım, böyle bir durum varken bunu fırsata çevireyim' diye bir olay Türkiye'de yaşanmıyor. Gerçekten aziz bir milletiz. Bundan dolayı çok mutluyum. Bu zor günleri de inşallah hep beraber aşıp, iyi günlere ulaşacağız.