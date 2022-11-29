Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün aşk mı yaşıyor? Güzel oyuncudan ilk açıklama

Kara Para Aşk ve Sefirin Kızı dizilerinde başrolü paylaşan Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün, aşk yaşadıkları yönündeki iddialarla gündem oldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın ardından ilk açıklama Tuba Büyüküstün'den geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla aşk haberlerine son noktayı koydu. "Evet çok güzel bir aşk hikayesiydi" diyen Tuba Büyüküstün'ün açıklaması, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte aşk iddialarını alevlendiren o fotoğraf ve Tuba Büyüküstün'ün açıklaması...