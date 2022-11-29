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Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün aşk mı yaşıyor? Güzel oyuncudan ilk açıklama

Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün aşk mı yaşıyor? Güzel oyuncudan ilk açıklama
29.11.2022 23:34 - Son Güncelleme: 29.11.2022 23:35

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Kara Para Aşk ve Sefirin Kızı dizilerinde başrolü paylaşan Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün, aşk yaşadıkları yönündeki iddialarla gündem oldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın ardından ilk açıklama Tuba Büyüküstün'den geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla aşk haberlerine son noktayı koydu. "Evet çok güzel bir aşk hikayesiydi" diyen Tuba Büyüküstün'ün açıklaması, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte aşk iddialarını alevlendiren o fotoğraf ve Tuba Büyüküstün'ün açıklaması...

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Büyüküstün, şunları söyledi: "Aşk yaşayan Engin ve ben değiliz, karıştırmayın... Elif ve Ömer... Ve evet çok güzel bir aşk hikayesiydi... Dünyanın pek çok yerinde birçok kişinin hala bu aşkın etkisinde olması tesadüf olmasa gerek..."

Büyüküstün sözlerini şöyle sürdürdü: "Ve... Herkes yeteri kadar sevinip, üzülüp, üzerine konuşup, tartıştıysa artık sakinleşebiliriz. Ya da "Bu dedikoduya gerçekten inanıyor musunuz?" demek için birkaç gün daha beklese miydim?"

Engin Akyürek ile aşk yaşadığı konuşulan Tuba Büyüküstün'den ilk açıklama geldi! “Evet çok güzel bir aşk hikayesiydi

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