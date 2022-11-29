Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün aşk mı yaşıyor? Güzel oyuncudan ilk açıklama

Büyüküstün, şunları söyledi: "Aşk yaşayan Engin ve ben değiliz, karıştırmayın... Elif ve Ömer... Ve evet çok güzel bir aşk hikayesiydi... Dünyanın pek çok yerinde birçok kişinin hala bu aşkın etkisinde olması tesadüf olmasa gerek..."

Büyüküstün sözlerini şöyle sürdürdü: "Ve... Herkes yeteri kadar sevinip, üzülüp, üzerine konuşup, tartıştıysa artık sakinleşebiliriz. Ya da "Bu dedikoduya gerçekten inanıyor musunuz?" demek için birkaç gün daha beklese miydim?"