Nesrin Cavadzade peş peşe paylaştı: ‘’Bugün benim günümdü’’

Üç kuruş, Bizim Hikaye gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. "Bugün benim günümdü" diyen Cavadzade, file çorabının üzerine giydiği mini elbisesiyle verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisini sundu. Yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Nesrin Cavadzade'nin o pozları...