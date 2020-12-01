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EDHO oyuncuları ve ekibine saldırdıktan sonra ''Hızır Çakırbeyli mafya oldun he'' diyen zanlı ve arkadaşı tutuklandı

EDHO oyuncuları ve ekibine saldırdıktan sonra ''Hızır Çakırbeyli mafya oldun he'' diyen zanlı ve arkadaşı tutuklandı
01.12.2020 21:45
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''Hızır Çakırbeyli mafya oldun...
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İstanbul Maltepe'deki bir otelde çekimleri yapılan Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümlerin çekimleri sırasında set hazırlığını tamamlayan üç kadın çalışan G.S., B.Ç. ve B.A., kostümlerini değiştirmek üzere otel odalarına çıktıkları sırada yan odada bulunan kişiler tarafından önce sözlü hakarete, aldırdan da saldırıya uğradı. Bahse konu olaya karıştıkları belirlenen Arif Y. ve Şiar A. olaydan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler daha sonra sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Tutuklanan zanlılardan birinin polis tarafından adliyeye götürülürken dizi oyuncularından Oktay Kaynarca için ''Hızır Çakırbeyli mafya oldun he'' cümlesi hafızalara kazındı...


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