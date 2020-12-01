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Masterchef Ebru Has bu gerçekle görenleri şoke etti! Masterchef Ebru meğer bize çok uzak bir isim değilmiş...

Masterchef Ebru Has bu gerçekle görenleri şoke etti! Masterchef Ebru meğer bize çok uzak bir isim değilmiş...
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Yarışmacıların şampiyonluk önlüğü için ter döktüğü Masterchef'te yarışmacılar da adından bolca söz ettiriyor. Geride bıraktığımız haftalarda Masterchef'ten elenen Duygu Acarsoy'un ilk evliliğinde yaşadıkları yüzünden atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programına çıktığı ve eşinin kendisini aldattığı iddia edilen kadınla ağız dalaşına girdiği ortaya çıkmıştı. Sonrasında Eray Aksungur'un da jüri koltuğunda Danilo Zanna'nın bulunduğu bir programda yarıştığı ortaya çıkmıştı. Esra Tokelli ve Özgül Coşar da diğer örnekler. Sert duruşu ve Emir Elidemir'le ettiği kavgayla adından söz edilen Ebru Has hakkında pek çok merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Ebru Has hakkında bakın başka neler ortaya çıktı.


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